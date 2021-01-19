Есть ли необходимость в создании национальных интернет-ресурсов в Азербайджане?

В последние дни внесение изменений в пользовательское соглашение социальной сети Facebook для службы обмена сообщениями WhatsApp занимает мировую повестку дня

В последние дни внесение изменений в пользовательское соглашение социальной сети Facebook для службы обмена сообщениями WhatsApp занимает мировую повестку дня. Некоторые пользователи отказываются от этой службы обмена сообщениями, полагая, что иначе их личная переписка станет доступной для других.

Учитывая обеспокоенность и недовольство пользователей по всему миру, WhatsApp отложил внедрение обновления пользовательского соглашения, которое должно было вступить в силу 8 февраля. Дата обновления перенесена с 8 февраля на 15 мая.

"Администрация социальной сети откладывает ее внедрение до 15 мая, чтобы объяснить пользователям новую политику, убедить рассмотреть и принять условия. 8 февраля ни один аккаунт не будет заблокирован и удален", - говорится в сообщении.

Учитывая актуальность вопроса, Report обсудил эту тему со специалистом в области ИКТ Эльвином Аббасовым.

- Facebook несколько дней назад объявил, что база данных (data) пользователей WhatsApp будет передана Facebook. Это известие вызвало ажиотаж среди пользователей. Есть ли повод для беспокойства?

- В целом, передача любой информации, по разрешению или нет, технологически возможна. Вопрос в квалификации специалиста. Для начала давайте разобьем данные на 2 части. Первая включает информацию о статусных лицах, а вторая - информацию, относящуюся к массам.

В последние дни на повестке дня стоит вопрос о том, что WhatsApp, входящий в группу Facebook, просит пользователей подписать новое соглашение о передаче данных третьим лицам, и на это им дан 1 месяц [на первоначальную дату обновления - 8 февраля]. В противном случае использование WhatsApp будет ограничено по истечении установленного месячного периода. На самом деле Facebook не собирается передавать наши личные данные кому-либо. Ранее компания предлагала пользователям вести переписку в сети, а взамен получать информацию и рекламу соответствующего контента. Иначе говоря, наша переписка и разговоры анализировались искусственным интеллектом, и в результате реклама выдавалась в соответствии с нашими предпочтениями.

Сейчас же Facebook утверждает, что будет делиться данными пользователя с 3-й стороной. Он намерен централизовать аналитические системы, чтобы сократить финансовые расходы. Здесь речь идет не о передаче кому-то переписки пользователей, а об обработке этих данных в центральной базе данных и предоставлении соответствующей рекламы. То есть фактически то, что раньше выполнялось в отдельных социальных сетях (Facebook, Instagram и WhatsApp), теперь будет объединено в одном центре.

Инцидент во время избрания Дональда Трампа президентом США, иски против Facebook Германии в 2015 году и Франции в 2016 году говорят о том, что миру известен факт торговли компанией персональных данных. Об этом достаточно информации в СМИ.

Хотелось бы поговорить не об этических, а юридических аспектах. Facebook подписанием соглашения с пользователем получает гарантии, что будет передавать данные 3-й стороне. В качестве третьей стороны могут выступать консалтинговые, рекламные, аналитические и другие компании. Если пользователь является известным общественным деятелем или влиятельным политиком и после подписания соглашения его персональные данные будут переданы 3-й стороне, он не сможет подать в суд на Facebook, поскольку согласился с этими условиями.

- После распространения информации, пользователи азербайджанского сегмента Facebook начали выражать обеспокоенность, и некоторые даже решили сменить соцсети. Есть ли угроза для простых пользователей?

- Позвольте объяснить. К примеру, у Google есть много продуктов. Если операционная система вашего телефона "Андроид", вы архивируете свои данные через аккаунт Google, и тем самым заснятые на телефон фотографии будут доступны с компьютера. Пользователям кажется, что их переписка в WhatsApp или отсылаемые фотографии будут появляться в Facebook.

Однако им следует знать, что ни одна крупная компания не заинтересована в том, чтобы продавать их личные данные, или же портить собственную репутацию. Мы также должны учитывать, что если социальные сети и приложения для обмена сообщениями, которые мы используем ежедневно, не взимают с нас плату за эту услугу, то продукт, который там продается, - это мы сами. То есть, оказывая нам бесплатные услуги, эти компании не становятся многомиллионными. Именно на основе наших данных они владеют миллионами.

- Во многих случаях мы сталкиваемся с претензиями в адрес какой-то социальной сети в связи с тем, что она передает информацию в правоохранительные органы. Насколько эти утверждения верны и на что должен обратить внимание простой гражданин, чтобы вести более безопасную переписку?

- Еще раз повторяю, ни одна из социальных сетей, которыми мы пользуемся сегодня, не является платной. Это и делает их привлекательными. Но следует отметить, что каждая социальная сеть служит интересам разных стран. К примеру, зарегистрированные в европейских странах соцсети обязаны предоставлять информацию спецслужбам. Потому что они зарегистрированы в этой стране и на основании законодательства этого государства вынуждены делиться этой информацией в суде или каким-либо другим способом.

С другой стороны, мы также должны знать, что социальные сети, принадлежащие разным странам, имеют разную миссию. Социальные сети в России больше ориентированы на поиск, объединение людей друг с другом, поиск приключений. В Европе миссия социальных сетей связана с "революцией в умах". Сюда можно отнести “арабскую весну”, революцию в ряде стран и скандалы с выборами. Опять же, повторюсь, что все социальные сети подчиняются законам стран, в которых они зарегистрированы.

- В конце прошлого года во время 44-дневной Отечественной войны правительство ограничило доступ людей к социальным сетям. В результате многие люди начали использовать VPN. При этом много говорилось о возможности утечки данных пользователей. Что Вы думаете об этом?

- В Азербайджане не было официального решения, которое бы запрещало людям пользоваться социальными сетями в военное время. Министерство транспорта, связи и высоких технологий ограничило доступ к сторонним социальным сетям в связи с чрезвычайной ситуацией. Этот шаг был предпринят министерством во имя предотвращения различного рода диверсий. Большая масса с уважением отнеслась к этому решению. В то время как некоторая часть продолжали работать в социальных сетях, используя VPN. А государство уже могло спокойно наблюдать за их деятельностью.

Поскольку гражданам не запрещено пользоваться социальными сетями в любой форме, их использование VPN или каких-либо других средств не влечет уголовной ответственности. Однако если бы использование социальных сетей в Азербайджане было радикально запрещено, то это решение должно было обсуждаться и утверждаться в Милли Меджлисе и других соответствующих структурах.

Другая сторона вопроса в том, что, по мнению многих, ограничение приводило к проигрыванию нами в борьбе в социальных сетях. Я думаю, что здесь нельзя никого осуждать. Потому что не раз было доказано, что даже при съемке фотографии на мобильный телефон можно вычислить координаты и с их помощью легко получить информацию о месте съемки фотографии. Решение, принятое министерством, было обоснованным и правильным, поскольку было установлено, что публикации в социальных сетях также наносят больше вреда, чем пользы.

- С марта 2020 года в Азербайджане начались ограничения из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Многие учреждения перешли на удаленную работу. Возник спрос на программы онлайн-конференций, в частности, увеличилось использование Zoom, и его рыночная стоимость также многократно возросла. Могли ли мы воспользоваться сложившейся ситуацией во время пандемии и войны и представить обществу нашу собственную национальную социальную сеть, программное обеспечение для видеоконференций или обмена сообщениями?

- Критерии здесь разные. В 2015 году мы провели большую концептуальную работу в этом направлении для выявления значения национальных интернет-ресурсов Азербайджана. Этому было уделено очень большое внимание в прессе, а также Министерство вручило нам специальный сертификат.

Небольшие масштабы страны, отсутствие альтернативных ресурсов создают определенные трудности. Но альтернативный ресурс не означает, что обязательно должен быть результат. Надо исходить из концепции необходимости альтернативного национального ресурса страны в эпоху интернета, в век технологий. Нельзя думать, что его не должно быть только потому, что не приносит пользы, иначе что мы будем делать, когда возникнет такая необходимость? Если бы у нас была внутренняя социальная сеть, то во время войны мы обменивались информацией по этому каналу. Это также защитило бы нас от внешней угрозы. Но из-за отсутствия альтернативы мы перешли на внешние социальные сети с VPN.

В то время мы заявляли, что миллионы манатов ежемесячно выводятся за рубеж через социальные сети, что наносит большой ущерб национализации инвестиций. Также они приводят к ухудшению психологии на уровне подсознания и порче языка, многочисленным иностранным заимствованиям. К сожалению, в то время мы не смогли получить от государства должной реакции на эти предложения. Но теперь угол зрения, ракурс изменились, и, как вы знаете, у нас была технологическая война 5-го поколения. Что само по себе является широко обсуждаемой темой.

- Вы сделали эти предложения 6 лет назад. Насколько актуальны они сейчас?

- Каждая эпоха имеет свои актуальные темы. Если бы фундамент был заложен 5-10 лет назад, то сейчас возникла необходимость в усовершенствовании. Но сегодня, когда мы начинаем его с нуля, нам нужно не совершенствовать, а перенимать мировой опыт. К сожалению, сегодня мы многое должны строить в Азербайджане с нуля. Даже если переймем зарубежный опыт, нам потребуется новый этап, чтобы адаптировать и развивать его индивидуально, в соответствии с нашими реалиями. Необходимо предпринимать меры. Создание национальных интернет-ресурсов - один из значимых вопросов.