Эльвин Гаджиев: Инновационный центр в Нахчыване стимулирует развитие экосистемы - ЭКСКЛЮЗИВ

Инновационная среда, созданная в Нахчыване, в короткие сроки внесет большой вклад в развитие экосистемы.

Об этом сказал Report начальник отдела по работе с технопарками Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана (İRİA) Эльвин Гаджиев.

По его словам, новый центр будет функционировать не только как инновационная площадка, но и как лаборатория прототипирования.

"Сегодня мы открываем Инновационный центр, созданный совместно Нахчыванским государственным университетом и нашим агентством. Это уже третий центр подобного типа в Азербайджане, после Баку и Сумгайыта. Здесь созданы 2 компьютерные комнаты. Кроме того, подготовлены 6 лабораторных помещений для прототипирования. Здесь имеется техническое оборудование, необходимое для выполнения работ по прототипированию стартапов и проектов, ориентированных на 3D-принтеры, сенсорное оборудование и др.", -отметил Гаджиев.

Он подчеркнул, что центр будет способствовать развитию регионов, формированию инновационной культуры и поддержке предпринимательства:

"Каждый студент, молодой человек или любой желающий вне университета сможет получить помощь в реализации своей идеи. Подобные центры доказали свою эффективность и в международной практике. Мы уверены, что инновационная среда в Нахчыване в короткие сроки станет значимым вкладом в развитие экосистемы".