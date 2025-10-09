Эльнур Алиев: Стратегия цифровой экономики Азербайджана представлена правительству
- 09 октября, 2025
- 11:39
Запуск суперкомпьютера в Азербайджане значительно расширит технологические возможности для решений на основе искусственного интеллекта.
Как передает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на конференции CIDC-2025 в Баку.
Он отметил, что в настоящее время министерство ведет работу по формированию инфраструктуры пространственных данных, что создаст условия для развития интеллектуальных решений в сборе и управлении большими объемами данных, обмене географической информацией, создании "цифровых двойников" и "умных городов". Все это делает обеспечение информационной и кибербезопасности в цифровой среде еще более актуальным.
Эльнур Алиев добавил, что Минэкономики разработало и представило правительству на рассмотрение новую стратегию для перехода к цифровой экономике.
"Принятие этого документа имеет важное значение для расширения цифровых трансформаций и углубления цифровизации в различных сферах", - отметил он.