    Эльнур Алиев: Стратегия цифровой экономики Азербайджана представлена правительству

    ИКТ
    • 09 октября, 2025
    • 11:39
    Эльнур Алиев: Стратегия цифровой экономики Азербайджана представлена правительству

    Запуск суперкомпьютера в Азербайджане значительно расширит технологические возможности для решений на основе искусственного интеллекта.

    Как передает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на конференции CIDC-2025 в Баку.

    Он отметил, что в настоящее время министерство ведет работу по формированию инфраструктуры пространственных данных, что создаст условия для развития интеллектуальных решений в сборе и управлении большими объемами данных, обмене географической информацией, создании "цифровых двойников" и "умных городов". Все это делает обеспечение информационной и кибербезопасности в цифровой среде еще более актуальным.

    Эльнур Алиев добавил, что Минэкономики разработало и представило правительству на рассмотрение новую стратегию для перехода к цифровой экономике.

    "Принятие этого документа имеет важное значение для расширения цифровых трансформаций и углубления цифровизации в различных сферах", - отметил он.

    Elnur Əliyev: "Azərbaycanda Rəqəmsal İqtisadiyyat Strategiyası hökumətə təqdim edilib"

