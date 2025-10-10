Эльгин Абдуллаев: Необходимы особые требования к биометрической информации

Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    ИКТ
    • 10 октября, 2025
    • 16:36
    В Азербайджане необходимо установить специальные требования к сбору и обработке биометрической информации.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Эльгин Абдуллаев в Баку на конференции "Соревнование по защите критической инфраструктуры" (CIDC-2025).

    По его словам, эти требования должны охватывать не только принципы сбора информации, но и защиту систем, где она хранится: "Кроме того, важен вопрос добровольного согласия. Процедура его выражения должна быть усовершенствована, ведь человек должен понимать, с какой целью собираются его данные. Это необходимо для соблюдения баланса. Мы должны гарантировать, чтобы собранные данные использовались строго в соответствии с целями их получения".

    Он отметил, что при обработке биометрической информации и осуществлении биометрического контроля применяются технологии, требующие законодательного регулирования: "Как и в других правовых сферах, здесь важно совершенствование законодательства. Так как развитие этой области напрямую зависит от динамики общественных отношений, нормативная база должна быть адаптирована к возникающим рискам применения биометрических технологий".

    Dövlət Xidməti rəsmisi: "Biometrik informasiyalara dair xüsusi tələblər olmalıdır"
    Official: Special requirements necessary for biometric data collection and processing

