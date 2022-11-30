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Экспортные доходы "Азеркосмос" снизились на 44%

Экспортные доходы "Азеркосмос" снизились на 44% В январе-октябре этого года Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 40 стран спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 21,7 млн долла
ИКТ
30 ноября 2022 г. 13:40
Экспортные доходы Азеркосмос снизились на 44%

В январе-октябре этого года Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 40 стран спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 21,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта", представленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 1 страну и на 44,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Экспортные доходы "Азеркосмос" составили 81% его общих доходов.

В пятерку лидеров по экспорту за 10 месяцев вошли Великобритания (5,5 млн долларов США), Франция (4,6 млн долларов США), Люксембург (3,6 млн долларов США), ОАЭ (1,9 млн долларов США) и Пакистан (1,2 млн долларов США).

Только в прошлом месяце "Азеркосмос" экспортировал услуги в 36 стран на сумму 2,4 млн долларов США. Это на 3 страны больше и на 64,2% меньше, чем в октябре прошлого года.

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Версия на английском языке Export earnings of Azerbaijan’s Azercosmos down 44%
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 44 % azalıb

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