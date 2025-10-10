Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    ИКТ
    • 10 октября, 2025
    • 15:39
    Эксперт: Программы-вымогатели остаются одним из основных рисков для критической инфраструктуры

    Программы-вымогатели (ransomware) остаются одним из основных рисков для критической информационной инфраструктуры.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный специалист по кибербезопасности Эстонской академии электронного управления Тоомас Вакс во второй день конференции в рамках фестиваля кибербезопасности Critical Infrastructure Defence Challenge (CIDC-2025)

    По его словам, программы-вымогатели и связанные с ними проблемы продолжают наносить ущерб уже около 25 лет. Киберпреступность остается очень важной частью нашего ландшафта рисков, сказал он.

    Вакс добавил, что составить таблицу основных киберрисков довольно сложно.

    Он также подчеркнул проблему неэффективного управления идентификацией в компаниях. По его словам, анализ произошедших киберинцидентов показывает, что более 75% из них связаны с ненадлежащей аутентификацией.

    кибербезопасность CIDC-2025
    Ekspert: "Fidyə zərərverici proqramları kritik infrastruktur üçün əsas risklərdəndir"
    Expert: Ransomware remains among main risks to critical infrastructure

