    Эксперт из ОАЭ: Азербайджан продемонстрировал образцовый формат киберучений

    ИКТ
    • 09 октября, 2025
    • 16:42
    Эксперт из ОАЭ: Азербайджан продемонстрировал образцовый формат киберучений

    Соревнование CIDC-2025, организованное азербайджанской командой, стало ярким примером того, как следует проводить международные киберучения.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный менеджер службы информационной безопасности Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммед Бушлайби на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

    "Сотрудники нашей компании сейчас участвуют в учениях как "синяя команда", но при этом они прекрасно владеют методами пентестинга, умеют реагировать на инциденты и вовлечены в процессы управления. Таким образом, недостающий элемент пазла - это реализм. И эта кибервойна, организованная азербайджанской командой, стала идеальным примером того, как нужно проводить совместные киберучения", - отметил М. Бушлайби.

