Эксперт из ОАЭ: Азербайджан продемонстрировал образцовый формат киберучений

Соревнование CIDC-2025, организованное азербайджанской командой, стало ярким примером того, как следует проводить международные киберучения.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный менеджер службы информационной безопасности Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммед Бушлайби на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

"Сотрудники нашей компании сейчас участвуют в учениях как "синяя команда", но при этом они прекрасно владеют методами пентестинга, умеют реагировать на инциденты и вовлечены в процессы управления. Таким образом, недостающий элемент пазла - это реализм. И эта кибервойна, организованная азербайджанской командой, стала идеальным примером того, как нужно проводить совместные киберучения", - отметил М. Бушлайби.