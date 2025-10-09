İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    BƏƏ-li eksperti: "Azərbaycan kibertəlimlərin nümunəvi formatını nümayiş etdirib"

    İKT
    • 09 oktyabr, 2025
    • 18:33
    BƏƏ-li eksperti: Azərbaycan kibertəlimlərin nümunəvi formatını nümayiş etdirib

    Azərbaycan komandası tərəfindən təşkil edilən "Kritik İnfrastrukturun Müdafiə Yarışı" (CIDC-2025) beynəlxalq kibertəlimlərin necə keçirilməli olduğuna dair parlaq nümunə olub.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzinin İnformasiya Təhlükəsizliyi Xidmətinin baş meneceri Məhəmməd Buşlaybi CIDC-2025 tədbiri çərçivəsində keçirilən konfransda bildirib.

    "Şirkətimizin əməkdaşları "mavi komanda" kimi təlimlərdə iştirak ediblər, lakin eyni zamanda onlar pentesting üsullarına mükəmməl şəkildə yiyələniblər, insidentlərə cavab verməyi bacarıblar və idarəetmə proseslərinə cəlb olunublar.

    Beləliklə, pazlın çatışmayan elementi realizmdir. Azərbaycan tərəfindən təşkil edilən bu kibermüharibə birgə kibertəlimlərin necə keçirilməli olduğuna bariz nümunə oldu", - M. Buşlaybi qeyd edib.

    Azərbaycan CIDC-2025 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Məhəmməd Buşlaybi Kibertəhlükəsizlik
    Эксперт из ОАЭ: Азербайджан продемонстрировал образцовый формат киберучений
    UAE expert: Azerbaijan demonstrated model format for cyber drills

    Son xəbərlər

    19:02

    Quş qripi ilə bağlı Azərbaycana bir sıra ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    18:51
    Foto
    Video

    Azərbaycan və BƏƏ HHQ komandanları görüşüb

    Hərbi
    18:47

    Netanyahu və Tramp sıx əməkdaşlığı davam etdirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    18:40

    DYP hava şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    18:33

    BƏƏ-li eksperti: "Azərbaycan kibertəlimlərin nümunəvi formatını nümayiş etdirib"

    İKT
    18:32

    Putin: Rusiya İsrailin İranla sülh yolu ilə nizamlanmaya can atdığını görür

    Digər ölkələr
    18:27

    İmişlidə yol qəzasında xəsarət alanların şəxsiyyəti bilinib - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    18:24
    Foto

    Bakıda itkin düşmüşlərlə bağlı keçirilən beynəlxalq konfransın yekun bəyanatı qəbul olunub - YENİLƏNİB

    Digər
    18:20

    Azərbaycanda özəl sektorun kibertəhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi üçün meyarlar yaradılır

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti