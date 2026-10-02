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    Единая платформа кибербезопасности станет площадкой для обмена информацией о киберугрозах

    ИКТ
    • 02 октября, 2026
    • 12:44
    Единая платформа кибербезопасности станет площадкой для обмена информацией о киберугрозах

    Единая платформа кибербезопасности Азербайджана должна стать основной площадкой для обмена данными о киберугрозах и рисках между отраслевыми CERT.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Национального агентства кибербезопасности Эльвин Шахвердиев на панельной дискуссии в рамках ADEX 2026.

    По его словам, после создания платформы действующие в стране отраслевые CERT будут обмениваться информацией через нее. Для этого предусматривается формирование механизма сбора данных и их передачи соответствующим структурам.

    "Основная задача - развивать в стране отраслевые CERT, чтобы они располагали достаточной информацией о киберугрозах и киберрисках в своей сфере. В основе этой работы - создание механизма сбора и передачи таких данных по назначению. Единую платформу кибербезопасности планируется сделать основной площадкой для обмена этой информацией", - отметил Шахвердиев.

    Он сообщил, что работа по созданию платформы уже началась. Одновременно с развитием отраслевых CERT предполагается расширять использование этой системы.

    Киберпреступность (кибермошенничество) Международная военная выставка ADEX-2026
    Vahid kibertəhlükəsizlik platformasında məlumat mübadiləsi həyata keçiriləcək
    Single cybersecurity platform to serve as hub for sharing info on cyber threats
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