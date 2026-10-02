İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Vahid kibertəhlükəsizlik platformasında məlumat mübadiləsi həyata keçiriləcək

    İKT
    • 02 oktyabr, 2026
    • 11:55
    Vahid kibertəhlükəsizlik platformasında məlumat mübadiləsi həyata keçiriləcək

    Azərbaycanda yaradılacaq vahid kibertəhlükəsizlik platformasında məlumat mübadiləsi həyata keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin müavini Elvin Şahverdiyev ADEX 2026 – 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində panel müzakirədə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda vahid kibe təhlükəsizlik platformasının yaradılması ilə bağlı proseslərə başlanılıb: "Onun əsas mahiyyəti sahəvi CERT-lərin ölkədə inkişaf etdirilməsi, onların öz sahəsi üzrə kibertəhdid və kiberrisklərlə bağlı kifayət qədər məlumatlı olmasıdır. Bu məlumatların toplanaraq aidiyyəti üzrə paylaşdırılması mexanizminin formalaşdırılması əsas götürülür və bu məlumatların paylaşılması üçün ana platformanın məhz vahid kiber təhlükəsizlik platforması olması artıq hədəflənib".

    E.Şahverdiyev qeyd edib ki, platforma yaradıldıqdan sonra ölkədə mövcud olan sahəvi CERT-lərin bu platforma üzərindən məlumat mübadiləsini həyata keçirməsi nəzərdə tutulur: "Üstəlik, ölkədə sahəvi CERT-lərin inkişaf etdirilməsi fonunda vahid kibertəhlükəsizlik platformasının daha geniş istiqamətdə istifadəsinin təmini əsas məqsədlərdən biridir. Bu sistemin qurulması ölkənin rəqəmsal infrastrukturunun qorunmasında və kiberhücumların qarşısının operativ şəkildə alınmasında mühüm rol oynayacaq".

    Elvin Şahverdiyev Kibercinayətkarlıq (kiberdələduzluq) Kibertəhlükəsizlik VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi (MKA)
    Единая платформа кибербезопасности станет площадкой для обмена информацией о киберугрозах
    Single cybersecurity platform to serve as hub for sharing info on cyber threats
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