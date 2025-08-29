Джавид Гусейнов: Всеобщая грамотность в области ИИ больше не является опцией - это необходимость

В современных реалиях искусственный интеллект ИИ - уже не футуристическая концепция, а базовая инфраструктура, определяющая принятие решений и инновации практически в каждом секторе.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье доктора наук, профессора, доцента Колумбийского университета Джавида Гусейнова.

Гусейнов отметил, что последние 25 лет разрабатывал системы искусственного интеллекта для организаций из различных отраслей, включая компании из списка Fortune 500, такие как IBM, Disney и Amazon.

"На протяжении этого пути я наблюдал, как ИИ трансформирует не только бизнес-процессы, но и саму ткань нашей жизни и работы. Сегодня ИИ - уже не футуристическая концепция, а базовая инфраструктура, определяющая принятие решений и инновации практически в каждом секторе", - пишет профессор.

По его словам, доступ к ИИ-грамотности, навыкам, необходимым для работы с этими технологиями, остается неравномерным. Разрыв между теми, кто создает ИИ, и теми, кто должен его использовать, увеличивается, создавая разделение, напоминающее революцию компьютерной грамотности 1990-х годов.

"Страны, обеспечившие всеобщий доступ к компьютерам, стали экономиками знаний, в то время как другие отстали. Сегодня с ИИ разворачивается аналогичная динамика. Но ставки экспоненциально выше, а окно возможностей для действий стремительно закрывается", - говорится в статье.

Гусейнов отмечает, что успех с ИИ зависит не столько от передовых инструментов, сколько от людей, способных применять их с мастерством и пониманием. "Многие до сих пор воспринимают ИИ либо как научную фантастику, либо как прямую угрозу своим рабочим местам. Хотя эти опасения понятны, они часто упускают фундаментальную проблему: дело не в том, что ИИ заменит работников, а в том, что работники без навыков работы с ИИ будут заменены теми, у кого эти навыки есть".

По словам автора, агентные системы ИИ, способные планировать, действовать и адаптироваться с ограниченным вмешательством человека, уже трансформируют отрасли, и для навигации в этой новой среде требуется больше, чем теоретические знания. "Необходима свободная ориентация в алгоритмах, пользовательском дизайне и облачных вычислениях, все это в рамках этической структуры для оценки более широких социальных последствий ИИ. Именно эти способности необходимы нашим студентам для процветания", - подчеркнул он.

Гусейнов подчеркнул, что в этом году Китай и ЕС выделили 138 млрд долларов и 200 млрд евро соответственно на инфраструктуру ИИ и образование, подчеркивая связь между конкурентоспособностью и широкой грамотностью в этой области. США же в основном полагались на фрагментированные усилия частного сектора, но в апреле 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Рабочей группы Белого дома по образованию в области ИИ.

"Хотя эта инициатива закладывает жизненно важную основу, остаются значительные пробелы в реализации. Например, согласно недавнему опросу RAND, только около половины школьных округов обучили учителей работе с генеративными инструментами ИИ, такими как ChatGPT, по состоянию на осень 2024 года. Еще четверть планировала начать обучение в 2024-25 учебном году, но сельские и малообеспеченные районы часто не имеют ресурсов для участия", - говорится в статье.

Профессор также отметил, что по мере того как ИИ продолжает переопределять глобальную экономику, всеобщая грамотность в этой области больше не является опцией - она необходима.

"Опираясь на партнерство между промышленностью и академическими кругами, а также проверенные педагогические подходы, мы можем гарантировать, что студенты овладеют не только алгоритмами и облачными платформами, но и этическими принципами, направляющими ответственное использование ИИ. Через практические проекты, междисциплинарное сотрудничество и инклюзивную просветительскую работу высшее образование может преодолеть формирующийся разрыв в области ИИ", - подытожил он.