Cavid Hüseynov: Süni intellekt sahəsində universal savadlılıq artıq zərurətdir
- 29 avqust, 2025
- 23:09
Müasir reallıqlarda süni intellekt artıq futuristik konsepsiya deyil, demək olar, hər sektorda qərar və yenilikləri müəyyənləşdirən əsas infrastrukturdur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə elmlər doktoru, professor, Kolumbiya Universitetinin dosenti Cavid Hüseynovun məqaləsində deyilir.
Hüseynov son 25 ildə müxtəlif sənaye sahələrindən, o cümlədən "Fortune 500" siyahısının, məsələn, IBM, "Disney" və "Amazon" kimi şirkətlər üçün süni intellekt sistemləri hazırladığını qeyd edib.
"Bu yolda, süni intellektin nəinki biznes proseslərini necə dəyişdirdiyini, həm də həyatımızın özümü və işləri necə dəyişdirdiyini müşahidə etdim. Bu gün süni intellekt artıq futuristik konsepsiya deyil, demək olar ki, hər sektorda qərar və yenilikləri müəyyən edən əsas infrastrukturdur", - professor yazıb.
Onun sözlərinə görə, süni intellekt savadlılığına giriş, bu texnologiyalarla işləmək üçün lazım olan bacarıqlar qeyri-bərabər olaraq qalır. Süni intellekt yaradan və istifadə etməli olanlar arasındakı boşluq, 1990-cı illərin kompüter savadlılığına bənzəyən bir bölmə yaradır.
"Kompüterlərə universal girişi təmin edən ölkələr bilik iqtisadiyyatına çevrildi, digərləri isə geridə qaldı. Bu gün süni intellektlə oxşar dinamika inkişaf edir. Ancaq paylar eksponent olaraq daha yüksəkdir və fəaliyyət imkanları pəncərəsi sürətlə bağlanır", - məqalədə deyilir.
Ç.Hüseynov qeyd edib ki, süni intellekt ilə uğur qazanmaq qabaqcıl vasitələrdən deyil, onları bacarıq və anlayışla tətbiq edə bilən insanlardan asılıdır. "Çoxları hələ də süni intellekti ya elmi fantastika, ya da iş yerləri üçün birbaşa təhlükə kimi qəbul edirlər. Bu narahatlıqlar başa düşülsə də, tez-tez əsas problemi əldən verirlər: məsələ süni intellektin işçiləri əvəz etməsində deyil, bacarıqları olmayan işçilərin bu bacarıqlara sahib olanlarla əvəzlənməsindədir".