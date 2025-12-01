Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Дуров заявил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon

    ИКТ
    • 01 декабря, 2025
    • 00:22
    Децентрализованная сеть конфиденциальных вычислений Cocoon (Confidential Compute Open Network) на блокчейне TON была запущена в работу.

    Как передает Report, об этом сообщил сооснователь Telegram Павел Дуров.

    По его словам, часть запросов Telegram, связанных с автоматическим переводом сообщений, уже проходит через эту сеть.

    "Сегодня мы запустили децентрализованную сеть для ИИ-вычислений Cocoon ("Кокон"). Она обеспечивает пользователям 100% конфиденциальность при взаимодействии с ИИ", - написал он в своем Telegram-канале.

    Как отметил Дуров, разработчики получают доступ к вычислительным ресурсам по более низким расценкам, чем у централизованных провайдеров вроде Microsoft или Amazon.

    "Владельцы видеокарт могут зарабатывать криптовалюту TON в реальном времени, подключая свое оборудование к сети Cocoon", - подчеркнул он.

    Durov əks-mərkəzləşdirilmiş hesablama şəbəkəsi olan "Cocoon"un istifadəyə verildiyini elan edib
