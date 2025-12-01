Дуров заявил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon

Децентрализованная сеть конфиденциальных вычислений Cocoon (Confidential Compute Open Network) на блокчейне TON была запущена в работу.

Как передает Report, об этом сообщил сооснователь Telegram Павел Дуров.

По его словам, часть запросов Telegram, связанных с автоматическим переводом сообщений, уже проходит через эту сеть.

"Сегодня мы запустили децентрализованную сеть для ИИ-вычислений Cocoon ("Кокон"). Она обеспечивает пользователям 100% конфиденциальность при взаимодействии с ИИ", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Дуров, разработчики получают доступ к вычислительным ресурсам по более низким расценкам, чем у централизованных провайдеров вроде Microsoft или Amazon.

"Владельцы видеокарт могут зарабатывать криптовалюту TON в реальном времени, подключая свое оборудование к сети Cocoon", - подчеркнул он.