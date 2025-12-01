İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Durov əks-mərkəzləşdirilmiş hesablama şəbəkəsi olan "Cocoon"un istifadəyə verildiyini elan edib

    İKT
    • 01 dekabr, 2025
    • 00:39
    Durov əks-mərkəzləşdirilmiş hesablama şəbəkəsi olan Cocoonun istifadəyə verildiyini elan edib

    TON blokçeynində məxfi hesablamalar üçün əks-mərkəzləşdirilmiş "Cocoon" ("Confidential Compute Open Network") şəbəkəsi istifadəyə verilib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Telegram"ın həmtəsisçisi Pavel Durov açıqlayıb.

    Onun sözlərinə görə, "Telegram"da mesajların avtomatik tərcüməsi ilə bağlı bəzi sorğular artıq bu şəbəkə vasitəsilə işlənir.

    "Bu gün biz süni intellekt hesablamaları üçün əks-mərkəzləşdirilmiş "Cocoon" şəbəkəsini istifadəyə verdik. O, istifadəçilərə süni intellekt ilə qarşılıqlı əlaqədə 100% məxfilik təmin edir", – deyə Durov öz "Telegram" kanalında yazıb.

    O qeyd edib ki, tərtibatçılar "Microsoft" və "Amazon" kimi mərkəzləşdirilmiş provayderlərdən daha aşağı qiymətlərlə hesablama resurslarına çıxış əldə edirlər.

    "Oyun kartı sahibləri öz avadanlıqlarını "Cocoon" şəbəkəsinə qoşaraq TON kriptovalyutasını real vaxt rejimində qazana bilərlər", – deyə o vurğulayıb.

