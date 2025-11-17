Досжан Мусалиев: Баку и Астана ускоряют работу по взаимному признанию электронных подписей -ИНТЕРВЬЮ

В Баку проходит Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) - одно из ключевых событий Международного союза электросвязи, впервые организованное в регионе СНГ. Конференция собрала рекордное число участников, став важной платформой для обсуждения будущего цифровых технологий, развития инфраструктуры и преодоления глобальных вызовов.

На фоне растущего значения цифровизации и трансформации экономики сотрудничество Азербайджана и Казахстана приобретает особый вес. Обе страны реализуют амбициозные цифровые стратегии, развивают телекоммуникационные проекты и укрепляют связи в области кибербезопасности.

О том, какие вопросы стоят на повестке двустороннего взаимодействия и как продвигается строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, в интервью Report рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Досжан Мусалиев.

Представляем интервью читателям:

- Расскажите, пожалуйста, о целях Вашего визита в Баку?

- Первоочередная цель - участие во Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций, которая впервые проходит в Баку. Хотел бы искренне поздравить Азербайджан и Международный союз электросвязи (ITU) с организацией такого масштабного и значимого события. Это важный исторический момент не только для Азербайджана, но и для всего региона СНГ. Проведение конференции в Баку подтверждает высокий уровень развития цифровой инфраструктуры страны и ее активный вклад в глобальное телекоммуникационное сообщество.

Кроме того, в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч. Мы намерены обсудить расширение сотрудничества в сфере цифровизации, телекоммуникаций, кибербезопасности, а также укрепление уже сложившихся партнерских связей. Уверен, что эти переговоры откроют новые возможности и помогут определить дальнейшие точки роста.

- Известно, что строительство подводной ВОЛС между Казахстаном и Азербайджаном планируется завершить к концу 2026 года. На каком этапе проект сейчас?

-Проект действительно реализуется, и его значение выходит далеко за рамки наших двух стран - он важен для всего региона. В текущем году продолжаются подготовительные этапы, завершаются необходимые согласования с государственными структурами. Подводные изыскания полностью выполнены, разработан эскиз кабеля.

Сейчас в Китае идет производство самого кабеля, параллельно прорабатывается логистика его доставки в Казахстан. Ожидаем, что кабель будет готов к концу марта следующего года. Прокладка начнется в третьем квартале 2026 года, после чего приступим к настройке всей системы. Мы рассчитываем успешно завершить проект в конце 2026 года.

- Какие направления сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном Вы считаете наиболее перспективными: кибербезопасность, телекоммуникации, электронное правительство или обмен цифровыми практиками?

- Все перечисленные направления являются для нас приоритетными. Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Казахстан, и на высшем уровне были достигнуты договоренности по ключевым сферам, включая цифровизацию.

Буквально на прошлой неделе я встречался с азербайджанским коллегой Самиром Мамедовым, и мы договорились активно взаимодействовать в области кибербезопасности. У Азербайджана накоплен серьезный опыт в подготовке специалистов, и мы заинтересованы его перенимать. Также важен обмен практиками по защите персональных данных и информационной безопасности.

В телекоммуникационной сфере ключевым проектом, безусловно, является ВОЛС через Каспий, который станет важнейшим связующим звеном между нашими странами.

Что касается электронного правительства, то азербайджанская делегация во главе с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым изучила наш опыт, и мы, в свою очередь, изучаем азербайджанский. Нам действительно есть чем поделиться, и мы открыты для тесного сотрудничества.

- Планирует ли Казахстан новые совместные проекты с Азербайджаном в области цифровой инфраструктуры и инноваций?

- Да, такие планы есть. Как я уже отметил, одно из направлений - совместный проект по подготовке специалистов в области кибербезопасности. Кроме того, мы ведем активную работу по взаимному признанию электронно-цифровых подписей.

Наше сотрудничество строится на доверии, и это позволяет нам уверенно развивать инициативы не только на уровне руководства, но и на уровне экспертов. Мы готовы к новым проектам как в двустороннем формате, так и в рамках Организации тюркских государств.

- Можете подробнее рассказать о планах по взаимному признанию электронных подписей на территории обоих государств? Какой эффект это даст?

- Документ находится в проработке у экспертов. Мы рассматриваем механизмы, по которым электронные подписи обеих стран будут признаны взаимно. После запуска этого режима документы, подписанные в Азербайджане, будут иметь юридическую силу в Казахстане, и наоборот. Это существенно упростит взаимодействие между государственными органами, бизнесом и гражданами.

В целом между Азербайджаном и Казахстаном нет проблемных тем - мы работаем по всем направлениям динамично и эффективно. Вопросы не затягиваются, не превращаются в бюрократию. На прошлой неделе министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана оперативно согласовало необходимые шаги. Уверен, что в таком темпе наше сотрудничество будет только укрепляться.