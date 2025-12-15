Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане выросли почти на 4%

    ИКТ
    • 15 декабря, 2025
    • 12:21
    Доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане выросли почти на 4%

    Доходы от услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане в январе-ноябре этого года составили 1 млрд 166,3 млн манатов, что на 3,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    В ноябре объем доходов от услуг мобильной связи составил 114,1 млн манатов, что на 6% меньше по сравнению с годом ранее.

    В 2024 году доходы от услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане составили 1 млрд 235 млн манатов, что на 6,7% больше по сравнению с 2023 годом.

