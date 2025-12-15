Доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане выросли почти на 4%
ИКТ
- 15 декабря, 2025
- 12:21
Доходы от услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане в январе-ноябре этого года составили 1 млрд 166,3 млн манатов, что на 3,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
В ноябре объем доходов от услуг мобильной связи составил 114,1 млн манатов, что на 6% меньше по сравнению с годом ранее.
В 2024 году доходы от услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане составили 1 млрд 235 млн манатов, что на 6,7% больше по сравнению с 2023 годом.
Последние новости
12:47
ЕК ведет техническую работу по будущему присоединению Украины к ЕСДругие страны
12:45
Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливоЭкология
12:41
Профицит баланса туристических услуг Азербайджана за 9 месяцев составил $320 млнФинансы
12:41
Глава МИД Ирана посетит Москву 17 декабряДругие страны
12:41
Фото
В Баку подвели итоги проекта "Национальная пресса 150 — молодежь и медиаграмотность"Медиа
12:31
Посольство Израиля в Баку опубликовало поздравление по случаю ХанукиВнешняя политика
12:28
Доходы Азербайджана от ценных бумаг превысили $750 млнФинансы
12:22
ЦБА: Средняя цена экспорта нефти Азербайджана снизилась до $70Финансы
12:21