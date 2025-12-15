WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 4 %-ə yaxın artıb

    İKT
    15 dekabr, 2025
    • 11:55
    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 4 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 1 milyard 166,3 milyon manat gəlir əldə edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,6 % çoxdur.

    Təkcə noyabrda isə adıçəkilən xidmətlərdən 114,1 milyon manat gəlir əldə olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 6 % azdır.

    2024-cü ildə Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 1 milyard 235 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 6,7 % çoxdur.

