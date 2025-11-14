Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Доходы от мобильной связи в Азербайджане за 10 месяцев превысили 1 млрд манатов

    ИКТ
    • 14 ноября, 2025
    • 17:28
    Доходы от мобильной связи в Азербайджане за 10 месяцев превысили 1 млрд манатов

    Доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане за 10 месяцев 2025 года составили 1 млрд 52,2 млн манатов, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Только в октябре доход от указанных услуг мобильной связи составил 106,4 млн манатов (+ 11,2%).

    В 2024 году доходы от услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане составили 1 млрд 235 млн манатов (+ 6,7%).

    связь услуги мобильной связи доходы
    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 11 %-dən çox artıb

    Последние новости

    17:48

    Ильхам Алиев о ракетном ударе по зданию посольства Азербайджана: подобные нападения недопустимы

    Внешняя политика
    17:45

    Проживающий в США Вагиф Аллахвердиев вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Происшествия
    17:43

    Ильхам Алиев обсудил с Зеленским ракетный удар по посольству Азербайджана в Киеве

    Внешняя политика
    17:43
    Фото

    В Баку обсудили создание Совета аудиторов тюркоязычных стран

    Финансы
    17:38

    Стоимость фьючерса какао-бобов опустилась на более чем 6% впервые с 2024 года

    Финансы
    17:37

    Забратский машиностроительный завод выставлен на приватизацию

    Бизнес
    17:34

    Начался суд над членами преступной группы, заработавшей 171 млн манатов на онлайн-азартных играх

    Происшествия
    17:32

    Милли Меджлис на следующей неделе начнет обсуждения бюджетного пакета на 2026 год

    Милли Меджлис
    17:28

    Доходы от мобильной связи в Азербайджане за 10 месяцев превысили 1 млрд манатов

    ИКТ
    Лента новостей