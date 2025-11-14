Доходы от мобильной связи в Азербайджане за 10 месяцев превысили 1 млрд манатов

Доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане за 10 месяцев 2025 года составили 1 млрд 52,2 млн манатов, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Только в октябре доход от указанных услуг мобильной связи составил 106,4 млн манатов (+ 11,2%).

В 2024 году доходы от услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане составили 1 млрд 235 млн манатов (+ 6,7%).