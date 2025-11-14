Доходы от мобильной связи в Азербайджане за 10 месяцев превысили 1 млрд манатов
ИКТ
- 14 ноября, 2025
- 17:28
Доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане за 10 месяцев 2025 года составили 1 млрд 52,2 млн манатов, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Только в октябре доход от указанных услуг мобильной связи составил 106,4 млн манатов (+ 11,2%).
В 2024 году доходы от услуг мобильной телефонной связи в Азербайджане составили 1 млрд 235 млн манатов (+ 6,7%).
