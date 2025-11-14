Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 11 %-dən çox artıb
İKT
- 14 noyabr, 2025
- 17:22
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 1 milyard 52,2 milyon manat gəlir əldə edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,7 % çoxdur.
Təkcə oktyabrda isə adıçəkilən xidmətlərdən 106,4 milyon manat gəlir əldə olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 11,2 % çoxdur.
2024-cü ildə Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi xidmətlərindən 1 milyard 235 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 6,7 % çoxdur.
