Директор Института имени Тони Блэра выступила с рекомендациями по управлению данными

    • 05 ноября, 2025
    • 12:45
    Страны Центральной Азии и Южного Кавказа должны установить четкие правила и приоритеты в области управления данными.

    Как сообщает Report, об этом заявила региональный директор Института глобальных изменений имени Тони Блэра (Tony Blair Institute for Global Change, TBI) по Центральной Азии и Южному Кавказу Зиксин Линь во второй день Евразийского форума по вопросам государства и ИТ StrategEast 2025 в Баку.

    По ее словам, это создает очень важную основу для доверительных отношений между крупными технологическими компаниями:

    "Считаю, что суверенитет и контроль - это два разных понятия. Когда мы говорим о суверенитете в регионе, мы не можем думать о полном контроле. Страны Евразии обладают огромным потенциалом для определения условий сотрудничества с крупными технологическими компаниями. Согласование условий доступа к рынку может принести множество выгод и последствий для принципов и приоритетов суверенитета, к которым стремится каждая страна".

    "Tony Blair Institute for Global Change" məlumat idarəçiliyi ilə bağlı tövsiyələrlə çıxış edib

    Лента новостей