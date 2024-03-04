Директор департамента "Азерпочты" назначен менеджером программы ВПС

Директор департамента международных перевозок ООО "Азерпочт" Министерства цифрового развития и транспорта Анар Меджидов назначен менеджером программы Всемирного почтового союза (ВПС) по Европе и странам СНГ.

Директор департамента международных перевозок ООО "Азерпочт" Министерства цифрового развития и транспорта Анар Меджидов назначен менеджером программы Всемирного почтового союза (ВПС) по Европе и странам СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, он будет отвечать за организацию и оценку работы по программам и проектам технического сотрудничества организации в упомянутых регионах.

Согласно информации, назначение представителя Азербайджана на должность в столь престижной международной организации создаст дополнительные возможности для дальнейшего расширения сотрудничества во всем регионе, продвижения различных проектов и программ и дальнейшего развития деятельности ВПС в Европе и странах СНГ.