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Директор департамента "Азерпочты" назначен менеджером программы ВПС

Директор департамента "Азерпочты" назначен менеджером программы ВПС Директор департамента международных перевозок ООО "Азерпочт" Министерства цифрового развития и транспорта Анар Меджидов назначен менеджером программы Всемирного почтового союза (ВПС) по Европе и странам СНГ.
ИКТ
4 марта 2024 г. 10:31
Директор департамента Азерпочты назначен менеджером программы ВПС

Директор департамента международных перевозок ООО "Азерпочт" Министерства цифрового развития и транспорта Анар Меджидов назначен менеджером программы Всемирного почтового союза (ВПС) по Европе и странам СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, он будет отвечать за организацию и оценку работы по программам и проектам технического сотрудничества организации в упомянутых регионах.

Согласно информации, назначение представителя Азербайджана на должность в столь престижной международной организации создаст дополнительные возможности для дальнейшего расширения сотрудничества во всем регионе, продвижения различных проектов и программ и дальнейшего развития деятельности ВПС в Европе и странах СНГ.

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Версия на азербайджанском языке "Azərpoçt"un departament müdiri ÜPİ-də proqram meneceri təyin olunub

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