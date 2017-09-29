Delta Telecom: На бакинском сегменте интернета практически нет проблем

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане вновь имеются проблемы с доступом в интернет.

Как сообщает Report, в отдельных районах Баку возникли проблемы с подключением к глобальной сети.

Как сообщил Report глава внутренней службы национального оператора связи Delta Telecom Анар Гюльмамедов, специалисты компании не обнаружили никаких проблем с интернетом: "Я сейчас не в офисе, но там, где я нахожусь, интернет работает нормально. Следовательно, нельзя говорить, что проблемы имеются на территории всей страны. Если бы возникли проблемы у Delta Telecom, мне бы сообщили из офиса. Могу сказать, что проблемы практически нет", - сказал А.Гюльмамедов.

Тем не менее, представитель Delta Telecom не исключил, что проблемы могут возникнуть у отдельных провайдеров.

Интересно, что местные интернет-провайдеры обвиняют в перебоях Delta Telecom. Как сообщили Report из компаний, технические проблемы в Delta Telecom не позволяют им обеспечивать интернетом абонентов в нормальном режиме.