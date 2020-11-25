Цифровая экономика в ВВП Китая превысила 36%

Она стала важной силой в смягчении негативного воздействия пандемии, перестройке экономической системы и повышении потенциала управления

Объем цифровой экономики КНР достиг 35,8 трлн юаней (5,45 трлн долларов США) в 2019 году, что составляет 36,2% ВВП страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", об этом сообщает Китайская академия исследований киберпространства.

В 2016 году на нее приходилось 30,6% ВВП. На фоне распространения COVID-19 по всему миру роль интернета становится все более важной и заметной, в то время как цифровая экономика стала важной силой в смягчении негативного воздействия пандемии, перестройке экономической системы и повышении потенциала управления.

К концу мая 2020 года волоконно-оптическая сеть Китая охватила все городские и сельские районы, причем число абонентов волоконно-оптической связи составило 93,1% от общего числа пользователей фиксированной широкополосной связи в стране. Это самый высокий показатель в мире, говорится в докладе академии.

В 2019 году в КНР насчитывалось 5,44 млн базовых станций 4G, а потребление мобильного трафика данных достигло 122 млрд ГБ, что стало рекордным показателем в мире. По состоянию на сентябрь этого года в стране было построено более 480 тыс. базовых станций 5G.

Объем транзакций в рамках электронной торговли в Китае в 2019 году увеличился на 6,7% и достиг 34,81 трлн юаней.