    Число новых доменов, выданных госучреждениям в Азербайджане, сократилось на 38%

    ИКТ
    • 04 сентября, 2025
    • 10:53
    Число новых доменов, выданных госучреждениям в Азербайджане, сократилось на 38%

    В январе-августе этого года государственным учреждениям Азербайджана было выдано 33 новых домена, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Согласно расчетам Report, основанным на данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, за отчетный период государственным учреждениям также было выдано 177 новых субдоменов, что на 25 % меньше, чем год назад.

    В 2024 году государственные учреждения получили 64 новых домена и 367 новых субдоменов.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 38 % azalıb
    Английская версия Английская версия
    33 new domains registered for Azerbaijani state agencies in 2025

