Число новых доменов, выданных госучреждениям в Азербайджане, сократилось на 38%

В январе-августе этого года государственным учреждениям Азербайджана было выдано 33 новых домена, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, за отчетный период государственным учреждениям также было выдано 177 новых субдоменов, что на 25 % меньше, чем год назад.

В 2024 году государственные учреждения получили 64 новых домена и 367 новых субдоменов.