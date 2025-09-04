Число новых доменов, выданных госучреждениям в Азербайджане, сократилось на 38%
ИКТ
- 04 сентября, 2025
- 10:53
В январе-августе этого года государственным учреждениям Азербайджана было выдано 33 новых домена, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно расчетам Report, основанным на данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, за отчетный период государственным учреждениям также было выдано 177 новых субдоменов, что на 25 % меньше, чем год назад.
В 2024 году государственные учреждения получили 64 новых домена и 367 новых субдоменов.
