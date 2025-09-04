İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 38 % azalıb

    • 04 sentyabr, 2025
    • 10:40
    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 38 % azalıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda dövlət qurumlarının istifadəsinə 33 yeni domen verilib.

    "Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 38 % azdır.

    Hesabat dövründə dövlət qurumlarının istifadəsinə 177 yeni subdomen də verilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 25 % azdır.

    2024-cü ildə dövlət qurumları 64 yeni domen və 367 yeni subdomen alıb.

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti
    Число новых доменов, выданных госучреждениям в Азербайджане, сократилось на 38%
    33 new domains registered for Azerbaijani state agencies in 2025

