Число кибератак на госучреждения Азербайджана в апреле выросло на 29%

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана в январе-апреле этого года выявила 371 индикатор кибератак (IOC) на государственные учреждения, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно расчетам Report на основе данных Службы, 146 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 225 - на основе расследований инцидентов, поступивших от государственных учреждений.
В апреле выявлена 81 кибератака, что на 29% больше, чем годом ранее.
За отчетный период по сети AzStateNet заблокировано 180,505 млн вредоносных переходов, 5 млн 213,1 тыс. вредоносных электронных документов с помощью центральной антивирусной системы, установленной у конечных пользователей, и 55,296 тыс. вредоносных электронных документов с помощью защитной системы Sandbox.