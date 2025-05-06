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Число кибератак на госучреждения Азербайджана в апреле выросло на 29%

Число кибератак на госучреждения Азербайджана в апреле выросло на 29% 10^29 В январе-апреле этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 371 индикатор кибератак (IOC) на государственные учреждения, что на 18 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ИКТ
6 мая 2025 г. 10:40
Число кибератак на госучреждения Азербайджана в апреле выросло на 29%

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана в январе-апреле этого года выявила 371 индикатор кибератак (IOC) на государственные учреждения, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно расчетам Report на основе данных Службы, 146 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 225 - на основе расследований инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

В апреле выявлена 81 кибератака, что на 29% больше, чем годом ранее.

За отчетный период по сети AzStateNet заблокировано 180,505 млн вредоносных переходов, 5 млн 213,1 тыс. вредоносных электронных документов с помощью центральной антивирусной системы, установленной у конечных пользователей, и 55,296 тыс. вредоносных электронных документов с помощью защитной системы Sandbox.

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Версия на английском языке Number of cyberattacks on Azerbaijani state agencies up 29% in April
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumların sayı apreldə 29 % artıb

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