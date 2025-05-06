Число кибератак на госучреждения Азербайджана в апреле выросло на 29%

10^29 В январе-апреле этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 371 индикатор кибератак (IOC) на государственные учреждения, что на 18 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана в январе-апреле этого года выявила 371 индикатор кибератак (IOC) на государственные учреждения, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно расчетам Report на основе данных Службы, 146 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 225 - на основе расследований инцидентов, поступивших от государственных учреждений.

В апреле выявлена 81 кибератака, что на 29% больше, чем годом ранее.

За отчетный период по сети AzStateNet заблокировано 180,505 млн вредоносных переходов, 5 млн 213,1 тыс. вредоносных электронных документов с помощью центральной антивирусной системы, установленной у конечных пользователей, и 55,296 тыс. вредоносных электронных документов с помощью защитной системы Sandbox.