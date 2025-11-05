Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ИКТ
    • 05 ноября, 2025
    • 10:57
    Через AzStateNet заблокировано более 409 млн вредоносных ссылок с начала года

    Через сеть AzStateNet за январь-октябрь этого года было заблокировано 409 млн 281 тыс. вредоносных ссылок.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы специальной связи и информационной безопасности, это на 39,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

    Только в октябре было заблокировано 29,476 млн вредоносных ссылок, что на 51,7% меньше, чем год назад.

    За 10 месяцев с помощью центральной антивирусной системы, установленной у конечных пользователей, было заблокировано 22 млн 66 тыс. 932 электронных документа с вредоносным содержимым, а с помощью защитной системы Sandbox - 88 тыс. 98 документов. Это в 5,8 раза больше и на 52,5% меньше соответственно в годовом сравнении.

    AzStateNet кибератаки
