Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı 40 %-ə yaxın azalıb
- 05 noyabr, 2025
- 10:44
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında "AzStateNet" şəbəkəsi üzrə 409 milyon 281 min zərərli keçid bloklanıb.
"Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 39,8 % azdır.
Təkcə oktyabrda isə 29,476 milyon zərərli keçid bloklanıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 51,7 % azdır.
10 ay ərzində son istifadəçilərdə quraşdırılan mərkəzi antivirus sistemi vasitəsilə 22 milyon 66 min 932, "Sandbox" mühafizə sistemi vasitəsilə isə 88 min 98 zərərverici tərkibli elektron sənəd blok edilib. Bu, illik müqayisədə müvafiq olaraq 5,8 dəfə çox və 52,5 % azdır.
2024-cü ildə "AzStateNet" şəbəkəsi üzrə 814,37 milyon zərərli keçid, son istifadəçilərdə quraşdırılan mərkəzi antivirus sistemi vasitəsilə 4 milyon 480 min 400, "Sandbox" mühafizə sistemi vasitəsilə isə 195 min 82 zərərverici tərkibli elektron sənəd bloklanıb.