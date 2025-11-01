ChatGPT запретили давать советы по двум темам
ИКТ
- 01 ноября, 2025
- 19:32
Компания OpenAI, создавшая чат-бот ChatGPT, запретила ему давать пользователям советы по двум темам.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте компании.
В обновленных правилах использования сервиса OpenAI перечисляются случаи, в которых клиенты не смогут получить консультацию от чат-бота. Среди них есть пункт, запрещающий обращаться к ChatGPT для "предоставления специализированных консультаций, требующих лицензии, таких как юридические или медицинские, без соответствующего привлечения лицензированного специалиста".
Кроме того, сервис больше не может консультировать пользователей по вопросам, связанным с национальной безопасностью, образованием, жильем и трудоустройством.
