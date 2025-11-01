Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ChatGPT запретили давать советы по двум темам

    ИКТ
    • 01 ноября, 2025
    • 19:32
    Компания OpenAI, создавшая чат-бот ChatGPT, запретила ему давать пользователям советы по двум темам.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте компании.

    В обновленных правилах использования сервиса OpenAI перечисляются случаи, в которых клиенты не смогут получить консультацию от чат-бота. Среди них есть пункт, запрещающий обращаться к ChatGPT для "предоставления специализированных консультаций, требующих лицензии, таких как юридические или медицинские, без соответствующего привлечения лицензированного специалиста".

    Кроме того, сервис больше не может консультировать пользователей по вопросам, связанным с национальной безопасностью, образованием, жильем и трудоустройством.

    "ChatGPT"yə iki mövzuda məsləhət vermək qadağan edilib

