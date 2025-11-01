İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "ChatGPT"yə iki mövzuda məsləhət vermək qadağan edilib

    İKT
    • 01 noyabr, 2025
    • 19:26
    ChatGPTyə iki mövzuda məsləhət vermək qadağan edilib

    "ChatGPT" çatbotunun aid olduğu "OpenAI" şirkəti süni intellektə iki mövzuda istifadəçilərə məsləhət verməyi qadağan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin saytında bildirilib.

    Qeyd olunub ki, "OpenAI" müştərilərin çatbotdan məsləhət ala bilməyəcəyi hallar siyahısını yeniləyib.

    Bunların arasında lisenziyalı peşəkarın müvafiq iştirakı olmadan hüquqi və ya tibbi məsləhət kimi lisenziya tələb edən ixtisaslaşmış məsləhətlər verə bilməyəcək .

    Bundan əlavə, xidmət artıq istifadəçilərə milli təhlükəsizlik, təhsil, mənzil, məşğulluq və bir sıra digər mövzularla bağlı məlumat verilməyəcək.

    ChatGPT süni intellekt məsləhət
    ChatGPT запретили давать советы по двум темам

    Son xəbərlər

    20:05

    Alican Alibeyoğlu: İşğalda olan Azərbaycan torpaqlarının qaytarılmasını böyük həsrətlə gözləmişik

    Media
    19:58

    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Futbol
    19:54

    Səfir: Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

    Xarici siyasət
    19:51

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" NTD-ni məğlub edib

    Komanda
    19:50

    Son bir ildə Türkiyədən Suriyaya qayıdanların sayı açıqlanıb

    Region
    19:40

    İsrail səfiri: Qarabağda tikinti prosesinin irəliləyişi sadəcə inanılmazdır

    Daxili siyasət
    19:36

    Ermənistanda pasportlara daha Ağrı Dağın təsviri olan möhür vurulmur

    Region
    19:32

    Cabbar Şıktaş: Qarabağa hər səfərimdə yeni inkişaf, quruculuq işlərinin şahidi oluram

    Qarabağ
    19:27
    Foto

    Türkiyəli jurnalistlər Naxçıvana səfər ediblər

    Media
    Bütün Xəbər Lenti