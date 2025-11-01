"ChatGPT"yə iki mövzuda məsləhət vermək qadağan edilib
İKT
- 01 noyabr, 2025
- 19:26
"ChatGPT" çatbotunun aid olduğu "OpenAI" şirkəti süni intellektə iki mövzuda istifadəçilərə məsləhət verməyi qadağan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin saytında bildirilib.
Qeyd olunub ki, "OpenAI" müştərilərin çatbotdan məsləhət ala bilməyəcəyi hallar siyahısını yeniləyib.
Bunların arasında lisenziyalı peşəkarın müvafiq iştirakı olmadan hüquqi və ya tibbi məsləhət kimi lisenziya tələb edən ixtisaslaşmış məsləhətlər verə bilməyəcək .
Bundan əlavə, xidmət artıq istifadəçilərə milli təhlükəsizlik, təhsil, mənzil, məşğulluq və bir sıra digər mövzularla bağlı məlumat verilməyəcək.
Son xəbərlər
20:05
Alican Alibeyoğlu: İşğalda olan Azərbaycan torpaqlarının qaytarılmasını böyük həsrətlə gözləmişikMedia
19:58
"Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıbFutbol
19:54
Səfir: Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirirXarici siyasət
19:51
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" NTD-ni məğlub edibKomanda
19:50
Son bir ildə Türkiyədən Suriyaya qayıdanların sayı açıqlanıbRegion
19:40
İsrail səfiri: Qarabağda tikinti prosesinin irəliləyişi sadəcə inanılmazdırDaxili siyasət
19:36
Ermənistanda pasportlara daha Ağrı Dağın təsviri olan möhür vurulmurRegion
19:32
Cabbar Şıktaş: Qarabağa hər səfərimdə yeni inkişaf, quruculuq işlərinin şahidi oluramQarabağ
19:27
Foto