Cеть Nar доступна в Ханкенди

Nar расширил мобильную сеть в Карабахе, тем самым внося свой вклад в развитие инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана. Nar уже обеспечил базовыми станциями многие населенные пункты Карабаха и Восточного Зангезура.

Nar расширил мобильную сеть в Карабахе, тем самым внося свой вклад в развитие инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана. Nar уже обеспечил базовыми станциями многие населенные пункты Карабаха и Восточного Зангезура.

Как передает Report, технический персонал Nar оперативно расширил покрытие мобильной сети, охватывая Ханкенди, Ходжавенд, Ходжалы, Агдере, Аскеран. Отметим, что сеть Nar уже широко использовалась абонентами в населенных пунктах Шушинского, Зангиланского, Джабраильского, Губадлинского, Кяльбаджарского и Лачынского районов.

Являясь национальным брендом, Nar считает своим долгом уделять особое внимание и поддерживать развитие освобожденных территорий. Подробнее о проектах, реализованных Nar, вы можете узнать на странице nar.az/projects.

На данный момент Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллиона абонентов. Nar уже 4 года является ведущим мобильным оператором страны по индексу лояльности клиентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.