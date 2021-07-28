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Цена биткоина превысила 40 тыс. долларов

Цена биткоина превысила 40 тыс. долларов Цена ведущей криптовалюты мира – биткоина превысила 40 тыс. долларов США.
ИКТ
28 июля 2021 г. 15:47
Цена биткоина превысила 40 тыс. долларов

Цена ведущей криптовалюты мира – биткоина превысила 40 тыс. долларов США.

Как сообщает Report, криптовалюта за последние 24 часа подорожала на 7,2%, а за последние 7 дней - на 27,3%. В результате его капитализация достигла 748,3 млрд долларов.

Цена эфериума, который находится на 2-й строчке по капитализации, за последние сутки выросла на 3,4% и составила 2 307 долларов. В первой десятке альткоинов в самый большой прирост пришелся на XRP.

Совокупная стоимость рынка криптовалют достигла 1,557 трлн долларов.

Данные CoinMarketCap на 14:16 по бакинскому времени следующие.

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