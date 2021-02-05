Бывшим банкирам дали должности в ”Азерпочт"

В ООО "Азерпочт", принадлежащем Министерству транспорта, связи и высоких технологий, назначены два новых заместителя директора

В ООО “Азерпочт”, принадлежащем Министерству транспорта, связи и высоких технологий, назначены два новых заместителя директора.

По полученной Report информации, приказом министра транспорта, связи и высоких технологий Рашада Набиева заместителями директора “Азерпочт” стали Джалилов Афган Сулейман оглу и Сулейманов Назим Сулейман оглу. Таким образом, число заместителей было доведено до 5-ти.

До назначения А.Джалилов занимал должность председателя правления ОАО AGBank, а Н.Сулейманов являлся замдиректора департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана.

Сулейманов Назим