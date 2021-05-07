Британские спецслужбы предупредили об опасностях "умных" городов

Китай является главным поставщиком подобных технологий и активно применяет их в своих городах

Британский Национальный центр кибербезопасности (НЦКБ), подразделение британской электронной разведки GCHQ, представил рекомендации для местных властей с рассказом об опасностях, которые таят в себе технологии «умных» городов.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсантъ".

По словам экспертов НЦКБ, такие технологии, направленные на оптимизацию предоставления государственных услуг, могут стать «привлекательной мишенью» для враждебных государств, потенциально облегчая им возможность по нарушению инфраструктуры и краже разного рода закрытых данных.

В документе особо подчеркивается, что иностранные поставщики технологий и оборудования для «умных» городов могут оказаться под давлением спецслужб своих стран в том, что касается «доступа и извлечения информации». Иэн Леви, технический директор НЦКБ, в своем блоге , который сопровождает рекомендации, напоминает и о ситуации, описанной в британской комедии 1969 года «Ограбление по-итальянски», в котором преступники привлекают к работе ученого, выводящего из строя систему контроля за дорожным движением в Турине, для создания затора в котором оказывается грузовик, перевозящий золотые слитки. В нынешних условиях, считает господин Леви, подобное имело бы «катастрофические последствия».