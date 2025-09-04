Bloomberg: Google обязали выплатить $425,7 млн за нарушение конфиденциальности

Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) вынесло вердикт, согласно которому американская корпорация Google должна будет выплатить $425,7 млн по коллективному иску о нарушении права пользователей на неприкосновенность частной жизни.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Иск был подан в 2020 году. Как утверждала сторона обвинения, начиная с 2016 года компания Google собирала данные пользователей из сторонних приложений, даже если параметр "История приложений и веб-поиска" был отключен в настройках устройств.

Присяжные признали корпорацию виновной в нарушении конфиденциальности пользователей, но отклонили обвинения в нарушении закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях. Жюри оценило нанесенный пользователям ущерб в $425,7 млн. Это гораздо меньше суммы в $31 млрд, выплаты которой добивались истцы, но это одна из крупнейших компенсаций по делам о нарушении права пользователей на неприкосновенность частной жизни.

В начале июля жюри присяжных в штате Калифорния обязало Google выплатить $314 млн по коллективному иску об использовании мобильных данных устройств на базе Android без ведома пользователей. Иск был подан в 2019 году. Сторона обвинения утверждала, что Google незаконно использовал мобильный интернет-трафик обладателей устройств Android для сбора информации, которая затем "применялась в корпоративных интересах", в том числе при размещении таргетированной рекламы.