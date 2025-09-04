Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Bloomberg: Google обязали выплатить $425,7 млн за нарушение конфиденциальности

    ИКТ
    • 04 сентября, 2025
    • 06:55
    Bloomberg: Google обязали выплатить $425,7 млн за нарушение конфиденциальности

    Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) вынесло вердикт, согласно которому американская корпорация Google должна будет выплатить $425,7 млн по коллективному иску о нарушении права пользователей на неприкосновенность частной жизни.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

    Иск был подан в 2020 году. Как утверждала сторона обвинения, начиная с 2016 года компания Google собирала данные пользователей из сторонних приложений, даже если параметр "История приложений и веб-поиска" был отключен в настройках устройств.

    Присяжные признали корпорацию виновной в нарушении конфиденциальности пользователей, но отклонили обвинения в нарушении закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях. Жюри оценило нанесенный пользователям ущерб в $425,7 млн. Это гораздо меньше суммы в $31 млрд, выплаты которой добивались истцы, но это одна из крупнейших компенсаций по делам о нарушении права пользователей на неприкосновенность частной жизни.

    В начале июля жюри присяжных в штате Калифорния обязало Google выплатить $314 млн по коллективному иску об использовании мобильных данных устройств на базе Android без ведома пользователей. Иск был подан в 2019 году. Сторона обвинения утверждала, что Google незаконно использовал мобильный интернет-трафик обладателей устройств Android для сбора информации, которая затем "применялась в корпоративных интересах", в том числе при размещении таргетированной рекламы. 

    Google суд конфиденциальность
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Google" məxfiliyin pozulmasına görə 425,7 milyon dollar ödəyəcək

    Последние новости

    07:19

    Китай ввел пошлины до 78,2% на одномодовое оптоволокно из США из-за демпинга

    Другие страны
    06:55

    Bloomberg: Google обязали выплатить $425,7 млн за нарушение конфиденциальности

    ИКТ
    06:27

    Прокуратура Аргентины изъяла картину, похищенную нацистами в Нидерландах

    Искусство
    05:46

    CNN: Китай на параде продемонстрировал внушительный спектр новых вооружений

    Другие страны
    05:19

    ФИФА: Клубы установили рекорд по расходам в летнее трансферное окно 2025 года

    Футбол
    04:58

    NASA: США рассчитывают в начале 2030-х годов отправить астронавтов к Марсу

    Другие страны
    04:21

    В турецкой провинции Мардин произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие

    В регионе
    03:43

    Президент Польши заявил, что США предоставили стране гарантии безопасности

    Другие страны
    03:11

    Вэнс: У США нет непосредственного плана по размещению Нацгвардии в Чикаго

    Другие страны
    Лента новостей