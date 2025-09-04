İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    "Google" məxfiliyin pozulmasına görə 425,7 milyon dollar ödəyəcək

    İKT
    • 04 sentyabr, 2025
    • 07:09
    Google məxfiliyin pozulmasına görə 425,7 milyon dollar ödəyəcək

    San-Fransiskoda (Kaliforniya) məhkəmə görə Amerika korporasiyası "Google"nin istifadəçilərin məxfilik hüquqlarını pozduğuna görə kollektiv iddia üzrə iddiada 425,7 milyon dollar ödəməsi barədə qərar çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.

    İddia 2020-ci ildə qaldırılıb. İttiham tərəfinə görə, 2016-cı ildən başlayaraq "Google", hətta cihaz parametrlərində "Tətbiq və veb tarixçəsi" seçimi deaktiv edilmiş olsa belə, üçüncü tərəf proqramlarından istifadəçi məlumatlarını toplayıb.

    Münsiflər heyəti korporasiyanı istifadəçi məxfiliyini pozmaqda təqsirli bilib, lakin kompüter fırıldaqlığı və sui-istifadə aAktını pozmaq ittihamlarını rədd edib. Münsiflər heyəti istifadəçilərə 425,7 milyon dollar təzminat ödəyib.

    İyulun əvvəlində Kaliforniyanın münsiflər heyəti "Google"a istifadəçilərin xəbəri olmadan "Android" mobil məlumatlarından istifadə iddiası ilə məhkəmədə 314 milyon dollar ödəmək barədə qərar çıxarıb. İddia 2019-cu ildə qaldırılmışdı. İttiham tərəfi iddia edirdi ki, "Google" "Android" istifadəçilərinin mobil məlumatlarından qeyri-qanuni şəkildə istifadə edərək, o cümlədən məqsədyönlü reklamlar yerləşdirməklə sonra "korporativ mənfəət üçün istifadə olunur".

    Bloomberg: Google обязали выплатить $425,7 млн за нарушение конфиденциальности

