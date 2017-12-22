Беларусь официально разрешила криптовалюты

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Оборот цифровых валют и токенов официально введен в Беларуси, соответствующее положение закреплено в подписанном президентом декрете "О развитии цифровой экономики".

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, сделки с криптовалютами в республике могут осуществлять резиденты Парка высоких технологий.

"Естественно, жизнь меняется. Мы даже в начале года не могли говорить о каких-то там майнингах, блокчейнах и этой новой криптовалюте. А уже сегодня это становится реальностью. Поэтому жизнь и, естественно, нормативно-правовая база будут меняться", - сказал президент Беларуси.

Положения декрета затрагивают и сферу криптовалют. Например, резидентами ПВТ теперь могут стать фирмы по майнингу и обмену криптовалют. Так, в законодательстве будут определены права физических и юрлиц в сфере обращения токенами: ими можно владеть, их можно создавать, приобретать, отчуждать, платить ими и многое другое.

По словам президента Беларуси, главная цель документа - создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт.

"Вторая цель декрета - инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья - внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области", - заявил Александр Лукашенко.

Декларировать криптовалюты и доходы от операций с ними белорусам также не надо будет, а налоги с них платить не надо вплоть до 1 января 2023 года.