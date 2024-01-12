BCG: Интеграция ИИ в различные бизнес-функции стоит на повестке у ведущих компаний

Интеграция искусственного интеллекта в различные бизнес-функции сегодня стоит на повестке у ведущих компаний.

Интеграция искусственного интеллекта в различные бизнес-функции сегодня стоит на повестке у ведущих компаний.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Boston Consulting Group (BCG) "BCG AI Radar: от потенциала к прибыли с GenAI".

"Генеративный искусственный интеллект (GenAI) ворвался в общественное сознание в 2023 году, вызвав ожидания изменений в способах ведения бизнеса. Однако, несмотря на потенциал, лидерам с трудом удается перевести хайп в реальность", - отмечается в публикации.

По мнению управляющего директора и партнера BCG в Баку Антона Аристова, интеграция искусственного интеллекта в бизнес-функции, а также его практическое применение в повседневных задачах сегодня на повестке у ведущих компаний. Это включает в себя переподготовку сотрудников и разработку ИИ-инструментов для конкретных потребностей на местах.

Согласно отчету, 66% руководителей испытывают амбивалентность или недовольство уровнем прогресса своих организаций в области ИИ и GenAI, указывая на три основных причины: нехватку талантов и навыков (62%), неопределенность в отношении дорожной карты ИИ и GenAI и инвестиционных приоритетов (47%), отсутствие стратегии в области ответственного использования ИИ и GenAI (42%).

"Искусственный интеллект радикально переформатирует бизнес. Ведущие компании, благодаря GenAI, планируют получить до 1 млрд долл. США за счет роста производительности, и уже рассматривают варианты реинвестирования в новые бизнес-модели и рост... Это второй шанс для компаний, которые упустили первую волну искусственного интеллекта", - отметил глобальный лидер BCG X и соавтор исследования Сильвен Дюрантон.