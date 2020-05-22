Baktelecom ускорил процесс перевода на оптическую сеть в "Ичеришехер"

ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom) Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана ускорило реализацию проекта "Оптика в дом" для обеспечения жителей столицы широкополосными услугами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

AzEuroTel – оператор связи Baktelecom – уже обеспечил качественными мультимедийными услугами посредством волоконно-оптических линий около 500 из 1 600 квартир и нежилых участков в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер". В ближайшее время предусматривается полностью обеспечить всю территорию заповедника широкополосными услугами.

В то же время, на улицах столицы – Низами, Ростроповича, Сулеймана Тагизаде, Зяргярпалан, Бунияда Сардарова и Абдуллы Шаига – продолжается процесс обновления старой инфраструктуры связи и перевода на оптическую сеть.

В результате проделанной работы AzEuroTel осуществил перевод более 5 тысяч квартир на оптическую сеть.

Услуга "Оптика в дом", имеющая такие преимущества, как скорость подключения до 100 Мбит/с, бесперебойный интернет, отсутствие зависимости от телефонных линий, оказывается посредством модемов, бесплатно предоставляемых абонентам Baktelecom.

Отметим, что проект "Оптика в дом" реализуется Baktelecom на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть). Технология дает возможность подключиться к услугам телефонной связи, интернета и IPTV через одну оптическую линию.