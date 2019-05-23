​"Бакинская телефонная связь" повышает емкость сети беспроводной связи

ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelecom) министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, учитывая приток жителей столицы в пригороды Баку в летний сезон в этом году, приступило к расширению зоны охвата сети беспроводной связи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

С целью оказания услуг большему количеству пользователей посредством повышения емкости существующих 140 базовых станций осуществляется усиление сети. Реализуемые меры позволят обеспечить оказание бесперебойных и качественных телекоммуникационных услуг в местах компактного проживания населения.

В настоящее время услуга "Беспроводная связь" оказывается жителям всех сел Абшеронского полуострова, а также некоторых территорий с ограниченной инфраструктурой. В ближайшее время в зону охвата услуги "Беспроводная связь" будут включены поселки Мушвиг, Локбатан, территория 20-го участка, а также Украинского круга. В рамках проекта количество базовых станций будет увеличено, и к концу года в пользование абонентам будет сдана 30-тысячная инфраструктура.

Отметим, что услуга "Беспроводная связь" ООО "Бакинская телефонная связь" предоставляется на основе технологии LTE (LTE – Long Term Evolution). Технология позволяет устранить проблему в связи с проведением телефонной линии и обеспечением других телекоммуникационных услуг на территориях с ограниченной инфраструктурой.