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    Bakcell тестирует сеть 5G

    В целом мир перейдет на эту технологию после 2020 года© Report

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Компания Bakcell внедрила еще одно новшество на стартовавшей вчера выставке Bakutel-2017.

    Как сообщает Report, компания продемонстрировала готовность сети к технологии 5G.

    По информации, испытания были проведены при содействии Nokia. 

    Глава отдела по управлению связями с операторами мобильной сети Bakcell Самир Мухаммедов сказал, что пользователи 5G смогут получить скорость передачи данных в 10 Гбит/с: "В настоящее время такие тесты проводятся в более чем 100 странах мира, и в целом мир перейдет на эту технологию после 2020 года".

    Отметим, что сеть 4.5G, которая ранее была протестирована компанией, имеет скорость передачи данных до 1 Гбит/с.

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