​Bakcell: Причины вхождения на рынок страны четвертого оператора не ясны

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Национальный провайдер DeltaTelecom намерен получить статус мобильного оператора по оказанию услуг 4G связи. Однако в нынешних экономических условиях причины вхождения на рынок страны четвертого оператора не ясны, так как существующие на рынке три мобильных оператора проявляют достаточно активную деятельность. Как сообщает Report, об этом сообщил руководитель компании Bakcell Ричард Ширер, комментируя возможные изменения в связи с появлением на рынке мобильной связи четвертого оператора.

По его словам, сфера деятельности ныне существующих мобильных операторов очень широка, они инвестируют в инфраструктуру, сеть: "В целом, в Европе, например, существует тенденция к сокращению количества операторов на рынке. В Италии их число сократилось с 4 до 3, в Англии - с 5 до 3, во Франции - с 5 до 4. Поэтому в нынешних экономических условиях причины вхождения на рынок страны четвертого оператора неясны", - добавил Р.Ширер.

Напомним, что телекоммуникационный оператор Delta Telecom планирует оказание услуг на основе самой современной 4G технологии. Компания совместно с такими компаниями как Alcatel-Lucent, Ericson и другими производителями построит мобильную инфраструктуру в диапазоне частот 2.4 ГГц.

В то же время Delta Telecom, которая имеет в собственности оптоволоконную сеть на территории всей страны, будет сотрудничать с Telecom-Invest.

Напомним, что Delta Telecom оказывает услуги на рынке телекоммуникационных и информационных технологий с 2000 года. Компания реализовала первый в регионе WiMAX-проект.

DeltaTelecom - крупнейший телекоммуникационный оператор на Кавказе. Будучи первичным провайдером, ему принадлежит 90% интернет-трафика в стране.