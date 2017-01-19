Bakcell дал старт очередной лотерее для абонентов Ulduzum

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell объявляет о запуске очередной лотереи для участников программы Ulduzum.

Как сообщили Report из компании, Bakcell вручит счастливому победителю лотереи главный приз–туристическую путевку в Манчестер.

Абоненты Bakcell получат возможность выиграть 10 подарочных карт на сумму 100 манатов, 20 подарочных карт на сумму 50 манатов, 40 подарочных карт на сумму 30 манатов, 90 подарочных карт на сумму 20 манатов. Еженедельный призовой фонд на общую сумму 5 тыс. манатов состоит из 160 подарочных карт и главного приза–путевки в Манчестер.

Чтобы принять участие в лотерее, достаточно отправить SMS с текстом KOD на номер 5555. Вы получите код Ulduzum от Bakcell и сможете воспользоваться услугами одного из следующих партнеров программы: L’occitane, Katv1, Domino’s Pizza, KidsWorld, Tusi-Bohm Planetarium, Poppy gallery, Karen Millen, Megafun, Flo, Puma. Минимальная сумма покупки, используя данные услуги, должна составлять 10 манатов. При каждой покупке на сумму 10 манатов в магазине-партнере программы, абоненты Bakcell автоматически становятся участниками лотереи Ulduzum. В зависимости от количества покупок, абоненты Bakcell получат сообщение о количестве предоставленных им заявок на участие в еженедельной и финальной лотерее.

Лотерея Ulduzum будет проводиться в период с 10 января по 21 марта 2017 года. Результаты еженедельной лотереи объявляются каждый вторник на протяжении всего этого периода. Победитель любой недели может также принять участие в розыгрыше главного приза – поездки в Манчестер. Финальная лотерея состоится 27 марта 2017 года.

Программа Ulduzum включает в себя более 220 партнеров, среди которых престижные рестораны, известные магазины модной одежды, аксессуаров и мебели, магазины парфюмерии, электротехники и оргтехники, а также оздоровительные, развлекательные и спортивные центры. На сегодняшний день программой Ulduzum пользуется более 2 млн абонентов.