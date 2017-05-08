Bakcell приглашает молодых людей принять участие в программе стажировки Smart Start

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell приглашает молодых людей, студентов и выпускников в возрасте от 18 до 25 лет принять участие в программе стажировки Smart Start.

Как сообщает Report со ссылкой на Bakcell, основной целью данной двухмесячной программы для студентов и выпускников является ознакомление молодых людей, делающих первые шаги на пути построения своей карьеры, с рабочей атмосферой в одной из крупнейших компаний Азербайджана. Наряду с этим, участники программы получат возможность обрести практические знания и развить навыки готовности к работе.

Кандидаты, успешно прошедшие процесс отбора, смогут принять участие в двухмесячной стажировке в таких сферах, как продажи и маркетинг. В ходе стажировки молодые люди под руководством ведущих специалистов Bakcell получат необходимые знания и навыки, ознакомятся со структурой и основными рабочими принципами компании, а также примут участие в тренингах на такие темы, как планирование карьеры, бизнес-этика, эффективное планирование рабочего времени, эффективные методы коммуникации, самосознание, техника безопасности, охрана здоровья и окружающей среды и др. Для обеспечения ежедневных потребностей стажеров в питании и транспорте компания Bakcell предоставляет участникам программы соответствующую стипендию. По окончании программы стажировки все участники будут аттестованы и получат сертификаты о прохождении стажировки.

Более подробную информацию о программе Smart Start можно получить на сайте http://developtalent.bakcell.com/az. Заявки на участие принимаются до 15 мая 2017 года.

Следует отметить, что начиная с 2014 года компания Bakcell получила более 5 500 заявок для участия в программе Smart Start, и 85 кандидатов, успешно прошедших процесс отбора, приняли участие в проекте. Из общего числа участников 16 молодых людей, показавших наилучшие результаты в ходе стажировки, получили работу в компании Bakcell, еще 19 человек были приняты на работу в другие компании. Остальные 50 молодых людей продолжают получать образование в местных и зарубежных университетах.

Компания Bakcell, являющаяся одним из крупнейших работодателей в Азербайджане, предоставляет абсолютно равные условия для всех работников и кандидатов. Компания основывается на принципы прозрачности в ходе всех процессов приема на работу и отбора участников.