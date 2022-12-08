Aztelekom и EBRD обсудили вопросы сотрудничества

ООО Aztelekom, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) обсудили сотрудничество по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в регионах.

ООО Aztelekom, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) обсудили сотрудничество по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в регионах.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, этот вопрос обсуждался на встрече министра Рашада Набиева с директором Европейской комиссии по восточному соседству и институциональному строительству Лоуренсом Мередитом.

Во встрече также приняли участие представители EBRD и Европейского инвестиционного банка, состоялся обмен мнениями об экономическом и инвестиционном плане ЕС и возможных приоритетных проектах в рамках этого плана.

В то же время были обсуждены такие вопросы, как использование финансовых механизмов ЕС, сотрудничество по Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), цифровизация транспортных коридоров.