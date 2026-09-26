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    Макс Ферстаппен: Я был близок к Расселлу, но недостаточно

    Формула 1
    • 26 сентября, 2026
    • 17:34
    Макс Ферстаппен: Я был близок к Расселлу, но недостаточно

    Пилот Red Bull Макс Ферстаппен, занявший второе место на Гран-при Азербайджана, заявил, что приложил все усилия в гонке, но этого не хватило для победы.

    Как передает Report, об этом нидерландский гонщик сказал в интервью после гонки.

    "По ходу гонки я смог подняться до третьего места. Затем, вновь собравшись с силами, вышел на вторую позицию. Отставание от лидера составляло примерно 1,1 секунды. На финальном круге были желтые флаги, и из-за этого Джордж (Расселл - редю) немного потерял ускорение на выходе из поворота. Именно за счет этого мне удалось приблизиться к нему немного ближе. На финише я был очень близко, но этого оказалось недостаточно. Я действительно сделал все, что мог" - сказал Ферстаппен.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" выиграл пилот Mercedes Джордж Расселл. Макс Ферстаппен из Red Bull уступил победителю всего 0,196 секунды. Третьим финишировал еще один представитель Red Bull Айзек Хаджар.

    Макс Ферстаппен Джордж Расселл Гран-при Азербайджана Формулы 1
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