Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана по Ормузскому проливу
Другие страны
- 26 сентября, 2026
- 18:13
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что отверг предложенный иранской стороной план по возобновлению судоходства через Ормузский пролив.
Как передает Report, об этом президент США рассказал в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
"Я отклоняю их предложение", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, в Тегеране хотят заключить соглашение, предусматривающее немедленную разблокировку Ормуза, потому что "терпят сокрушительное поражение".
"Они хотят заключить сделку, и я думаю, что это нормально. Я тоже люблю заключать сделки, но такое соглашение было бы неприемлемым", - подчеркнул.
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