Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана по Ормузскому проливу

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что отверг предложенный иранской стороной план по возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом президент США рассказал в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

"Я отклоняю их предложение", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в Тегеране хотят заключить соглашение, предусматривающее немедленную разблокировку Ормуза, потому что "терпят сокрушительное поражение".

"Они хотят заключить сделку, и я думаю, что это нормально. Я тоже люблю заключать сделки, но такое соглашение было бы неприемлемым", - подчеркнул.