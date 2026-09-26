В Азербайджане за сутки найдены 5 пропавших без вести
Происшествия
- 26 сентября, 2026
- 17:30
В Азербайджане 25 сентября найдены пять пропавших без вести лиц.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Согласно информации, лица, покинувшие место проживания без оповещения членов семьи и числившиеся пропавшими, найдены сотрудниками полиции и переданы соответствующим органам.
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