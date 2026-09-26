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    В Азербайджане за сутки найдены 5 пропавших без вести

    Происшествия
    • 26 сентября, 2026
    • 17:30
    В Азербайджане за сутки найдены 5 пропавших без вести

    В Азербайджане 25 сентября найдены пять пропавших без вести лиц.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Согласно информации, лица, покинувшие место проживания без оповещения членов семьи и числившиеся пропавшими, найдены сотрудниками полиции и переданы соответствующим органам.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Пропавшие без вести
    İtkin düşən 5 nəfər ötən gün tapılıb
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