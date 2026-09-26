В Азербайджане за сутки найдены 5 пропавших без вести

В Азербайджане 25 сентября найдены пять пропавших без вести лиц.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, лица, покинувшие место проживания без оповещения членов семьи и числившиеся пропавшими, найдены сотрудниками полиции и переданы соответствующим органам.