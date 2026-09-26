Айзек Хаджар: Я очень доволен подиумом в Баку
Формула 1
- 26 сентября, 2026
- 17:39
Пилот Red Bull Айзек Хаджар, занявший третье место на Гран-при Азербайджана, заявил, что очень рад своему первому в карьере подиуму.
Как передает Report, об этом Хаджар заявил в интервью после гонки.
"Я счастлив. Я чувствую себя сильным, и в этот уик-энд я двигался вперед шаг за шагом. На этой трассе (в Баку – ред.) очень быстро можно оказаться в стене, а мне это было совсем не нужно. Поэтому я медленно наращивал уверенность, и такой подход позволил добиться результата. Это мой первый подиум, добытый благодаря чистому темпу, так что я очень доволен", - сказал он.
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