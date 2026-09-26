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    Айзек Хаджар: Я очень доволен подиумом в Баку

    Формула 1
    • 26 сентября, 2026
    • 17:39
    Айзек Хаджар: Я очень доволен подиумом в Баку

    Пилот Red Bull Айзек Хаджар, занявший третье место на Гран-при Азербайджана, заявил, что очень рад своему первому в карьере подиуму.

    Как передает Report, об этом Хаджар заявил в интервью после гонки.

    "Я счастлив. Я чувствую себя сильным, и в этот уик-энд я двигался вперед шаг за шагом. На этой трассе (в Баку – ред.) очень быстро можно оказаться в стене, а мне это было совсем не нужно. Поэтому я медленно наращивал уверенность, и такой подход позволил добиться результата. Это мой первый подиум, добытый благодаря чистому темпу, так что я очень доволен", - сказал он.

    Айзек Хаджар Гран-при Азербайджана Формулы 1 Команда Red Bull
    İsak Hacar: Bakıdakı podiumdan çox məmnunam
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    MiniBoss
    MiniBoss

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