İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    İsak Hacar: Bakıdakı podiumdan çox məmnunam

    Formula 1
    • 26 sentyabr, 2026
    • 17:48
    İsak Hacar: Bakıdakı podiumdan çox məmnunam

    Azərbaycan Qran-prisində üçüncü yeri tutan "Red Bull" pilotu İsak Hacar karyerasında ilk podiumuna görə çox şad olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İ.Hacar yarışdan sonrakı müsahibəsində bildirib.

    "Mən xoşbəxtəm. Özümü güclü hiss edirəm və bu həftəsonu addım-addım irəlilədim. Bu trasda (Bakıda – red.) çox tez divara çırpılmaq olar, mənə isə bu, heç lazım deyildi. Buna görə də yavaş-yavaş özümə inamı artırırdım və bu yanaşma nəticə əldə etməyə imkan verdi. Bu, təmiz temp sayəsində qazanılan ilk podiumumdur, ona görə də çox məmnunam", - o qeyd edib.

    İsak Hacar Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    Айзек Хаджар: Я очень доволен подиумом в Баку
    Isack Hadjar: I'm very happy with podium in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:15

    Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq

    Energetika
    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:56

    İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti